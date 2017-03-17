Тарасенко вышел на третье место в списке снайперов сезона

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона.

25-летний российский нападающий сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:1). В заключительном периоде Тарасенко забросил третью и четвертую шайбу своей команды.

Теперь на его счету 34 гола в 70 матчах сезона, и по этому показателю он уступает только Брэду Маршанду из «Бостона» (37) и Сидни Кросби из «Питтсбурга» (35).

Напомним, свой личный рекорд по голам Тарасенко установил в прошлом сезоне, когда забросил 40 шайб в 80 матчах. До конца нынешнего регулярного чемпионата «Сент-Луис» проведет еще 12 игр.

Добавим, что в списке лучших бомбардиров Тарасенко занимает 14-е место, набрав 63 (34+29) очка.