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Роман Трушечкин: Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выиграть

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта» (0:2).

- «Краснодар» увяз в своем сопернике еще в Виго, еще там столкнулся с этой не виданной в России манерой персонально играть по всему полю. И дома это продолжилось для краснодарцев с удвоенной силой, потому что в Краснодаре уже хозяева больше держали мяч, а гости – держали хозяев.

Действительно, у нас так не играют.  В «Краснодаре» нет запасного нападающего. Ари отпущен ради компактности и высокого игрового тонуса оставшейся обоймы игроков, но сейчас это выглядит все-таки расставанием рискованным. Как эти замены Шалимова, из-за которых в двух играх подряд возникала угроза доигрывать в девять полевых. Ари можно было бы отпустить, если бы «Краснодар» выпал из Европы еще до зимней трансферной паузы. Но теперь, подготовив его замечательным образом на сборах, можно было бы и придержать.

Хотя все это выглядит новой попыткой навязать «Краснодару» какую-то не нужную ему траекторию развития, придумать за него его собственные планы на жизнь. Он в этом не нуждается. Он развивается по-своему. Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выиграть, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ». 

Футболисты «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступили на домашней арене испанской «Сельте». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу галисийского клуба.

Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.   

Матч

Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)

Голы

Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон

Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)

Предупреждения:

Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53

Удаления:

Каборе, 87 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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