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Моуринью выиграл восьмой подряд домашний матч в еврокубках

Источник:  OptaКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил свою победную домашнюю серию в еврокубках.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) стал восьмым подряд, в котором команды Моуринью выигрывают дома в еврокубках.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал пять побед на «Олд Траффорд» в Лиге Европы: над «Зарей» (1:0), «Фенербахче» (4:1), «Фейеноордом» (4:0), «Сент-Этьеном» (1:0) и «Ростовом» (1:0).

В прошлом сезоне вместе с «Челси» Моуринью выиграл все три матча группового этапа Лиги чемпионов: у «Маккаби» из Тель-Авива (4:0), киевского «Динамо» (2:1) и «Порту» (2:0).

Напомним, жеребьевка ¼ финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне. Начало – 15:00 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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