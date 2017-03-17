Моуринью выиграл восьмой подряд домашний матч в еврокубках
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью продлил свою победную домашнюю серию в еврокубках.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) стал восьмым подряд, в котором команды Моуринью выигрывают дома в еврокубках.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал пять побед на «Олд Траффорд» в Лиге Европы: над «Зарей» (1:0), «Фенербахче» (4:1), «Фейеноордом» (4:0), «Сент-Этьеном» (1:0) и «Ростовом» (1:0).
В прошлом сезоне вместе с «Челси» Моуринью выиграл все три матча группового этапа Лиги чемпионов: у «Маккаби» из Тель-Авива (4:0), киевского «Динамо» (2:1) и «Порту» (2:0).
Напомним, жеребьевка ¼ финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Ньоне. Начало – 15:00 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция