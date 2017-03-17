Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучано Спаллетти: Если сложить первый тайм с «Лионом» во Франции и весь ответный матч, мы заслужили пройти в четвертьфинал

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).

- Ребята играли хорошо, это было хорошее выступление, и мы заслуживали большего, учитывая то, как мы играли. Учитывая, насколько хорошо мы выступали сегодня вечером и в первом тайме во Франции, я не думаю, что мы были хуже «Лиона» или заслуживали вылета. Мы прекратили играть во втором тайме в «Лионе», и сегодня нам просто нужно было упорствовать.
У игроков есть провалы в форме, и вы должны их принять. Вы должны посмотреть, как команда выступила в целом, и мы заслужили пройти сегодня вечером. Если сложить первый тайм во Франции и весь матч сегодня, мы заслужили пройти, - приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ромы».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.

Матч

Рома - Лион - 2:1 (1:1)

Голы

Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).

Состав

Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко

Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)

Предупреждения:

Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Осинов: «Ростов» был достоин дойти до полуфинала-финала Лиги ЕвропыСоветник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1) подвел итоги выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.Федор Щербаченко: Тактика «Сельты» будет позитивным опытом для «Краснодара» и ШалимоваБывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» (0:2).Зачем Моуринью дал банан Рохо в конце матча с «Ростовом»?Зачем Моуринью дал банан Рохо в конце матча с «Ростовом»?Тот момент, когда до финального свистка больше 20 минут, а ты больше не можешь ждать.Спаллетти покидает турнир, Вальбуэна идет дальше. Обзор матчей Лиги ЕвропыСпаллетти покидает турнир, Вальбуэна идет дальше. Обзор матчей Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях Лиги Европы в матчах, где не было наших команд.Виталий Мутко: «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но мы можем выступать еще лучшеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления российских клубов в Лиге Европы.Рой Кин: Моуринью говорит об усталости? «МЮ» мог выиграть у «Ростова» резервным составомЭкс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал Жозе Моуринью, который после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова» сетовал на усталость и травмы игроков.Яго Аспас: Гол Мальо подарил «Сельте» крылья, а затем мы смогли добить «Краснодар»Форвард «Сельты» Яго Аспас поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» (2:0).Прощание с Европой, новый тренер «Зенита» и секрет «Спартака». Пока вы спалиПрощание с Европой, новый тренер «Зенита» и секрет «Спартака». Пока вы спали«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Моуринью выиграл восьмой подряд домашний матч в еврокубкахГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил свою победную домашнюю серию в еврокубках.Роман Трушечкин: Иногда кажется, что «Краснодар» опасается что-нибудь преждевременно выигратьКомментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта» (0:2).Стефан Эль-Шаарави: «Роме» нужно продолжать хорошо выступать в Серии А и попытаться помешать «Лацио»Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).Раджа Наингголан: Считаю позором, что мы не реализовали моменты в ворота «Лиона»Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).Виктор Классон: Нам надо было забить всего лишь один гол, но все с самого начала пошло против насПолузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.Погба получил травму в матче с «Ростовом»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0).Следующий еврокубковый сезон Россия начнет, опережая Португалию на 19 очковРоссия завершила выступление в еврокубковом сезоне-2016/17, в котором завоевала шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Португалию.Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утраИбрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги чемпионовСегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов обоих европейских кубковых турниров.Матье Вальбуэна: Пройдя «Рому» в Лиге Европы, «Лион» совершил нечто великоеПолузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы.Иван Данильянц: Лидер «Ростова» Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровеньТренер «Ростова» Иван Данильянц отметил большую роль вице-президента клуба Курбана Бердыева в достижениях команды.Златан Ибрагимович: Нам было непросто, «Ростов» уверенно оборонялсяНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил упорное сопротивление игроков «Ростова» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).
Хоккей
Андерсен, Маршанд и Макдэвид признаны звездами дня в НХЛ
Теннис
Елена Веснина: Заключительный гейм с Уильямс провела так, будто это мой последний гейм в жизни
Скелетон
Никитина заняла второе место на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Другие
Ушел из жизни почетный президент БК «Лига Ставок» Олег Журавский
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллеттивсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости