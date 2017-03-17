Лучано Спаллетти: Если сложить первый тайм с «Лионом» во Франции и весь ответный матч, мы заслужили пройти в четвертьфинал
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).
- Ребята играли хорошо, это было хорошее выступление, и мы заслуживали
большего, учитывая то, как мы играли. Учитывая, насколько хорошо мы выступали
сегодня вечером и в первом тайме во Франции, я не думаю, что мы были хуже «Лиона»
или заслуживали вылета. Мы прекратили играть во втором тайме в «Лионе», и
сегодня нам просто нужно было упорствовать.
У игроков есть провалы в форме, и вы должны их принять. Вы должны посмотреть, как команда выступила в целом, и мы заслужили пройти сегодня вечером. Если сложить первый тайм во Франции и весь матч сегодня, мы заслужили пройти, - приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ромы».
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.
Матч
Голы
Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).
Состав
Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко
Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения:
Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция