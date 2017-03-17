Лучано Спаллетти: Если сложить первый тайм с «Лионом» во Франции и весь ответный матч, мы заслужили пройти в четвертьфинал

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).

- Ребята играли хорошо, это было хорошее выступление, и мы заслуживали большего, учитывая то, как мы играли. Учитывая, насколько хорошо мы выступали сегодня вечером и в первом тайме во Франции, я не думаю, что мы были хуже «Лиона» или заслуживали вылета. Мы прекратили играть во втором тайме в «Лионе», и сегодня нам просто нужно было упорствовать.

У игроков есть провалы в форме, и вы должны их принять. Вы должны посмотреть, как команда выступила в целом, и мы заслужили пройти сегодня вечером. Если сложить первый тайм во Франции и весь матч сегодня, мы заслужили пройти, - приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ромы».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.