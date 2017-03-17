Томас Бах: Бюджет Игр-2020 был сокращен вдвое

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что бюджет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио был сокращен наполовину от начальной цифры.

- Бюджет Игр-2020 был сокращен уже вполовину от начальной цифры. Мы уверены, что можно достичь еще большей экономии, - цитирует Баха «Р-Спорт».

Планировалось, что Игры в Токио обойдутся в 30 миллиардов долларов. Позже расходы были снижены до 13-15 миллиардов. Олимпиада в Токио пройдет летом 2020 года.