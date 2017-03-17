Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по домашним победам
Голкипер «Коламбуса»
Сергей Бобровский одержал 26-ю домашнюю победу в нынешнем регулярном чемпионате
и тем самым установил новый клубный рекорд.
В матче с «Флоридой» (2:1) Бобровский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и был признан второй звездой игры.
Всего же эта победа стала для 28-летнего российского голкипера 38-й в сезоне, что также является лучшим показателем в истории «Коламбуса».
Напомним, Бобровский лидирует в сезоне по числу побед, опережая на два матча Девана Дубника из «Миннесоты».
До конца регулярного чемпионата «Коламбус» проведет еще 13 матчей.
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