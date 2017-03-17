Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по домашним победам

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал 26-ю домашнюю победу в нынешнем регулярном чемпионате и тем самым установил новый клубный рекорд.

В матче с «Флоридой» (2:1) Бобровский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и был признан второй звездой игры.

Всего же эта победа стала для 28-летнего российского голкипера 38-й в сезоне, что также является лучшим показателем в истории «Коламбуса».

Напомним, Бобровский лидирует в сезоне по числу побед, опережая на два матча Девана Дубника из «Миннесоты».

До конца регулярного чемпионата «Коламбус» проведет еще 13 матчей.