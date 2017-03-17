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Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017

Источник:  «Известия»Комментарии

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017. Об этом сообщил агент 30-летнего игрока Максим Шарифьянов.

«Тимофей сыграет на Евробаскете. Межсезонье в любом случае получалось бы для него очень длинным: при всех раскладах команда Тимофея не попадала в плей-офф НБА, что было понятно еще в декабре 2016 года. Отдыхать 4,5 месяца – это неправильно, да и сам Тимофей никогда не позволял себе такого длинного отпуска.

Поэтому было ясно, что впереди у него подготовка и выступление на Евробаскете-2017. Исключение Тимофея из ротации клуба пойдет на пользу нашей сборной. Он будет посвежее, потому что нагрузки во всех матчах НБА очень высокие», – приводят «Известия» слова Шарифьянова.

Напомним, прошлым летом Мозгов подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» на 64 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 7,4 очка и делая 4,9 подбора. При этом после перерыва на Матч всех звезд российский центровой принял участие лишь в одном матче. А на этой неделе «Лейкерс» приняли решение убрать игрока из ротации до конца сезона, чтобы предоставить шанс молодым центровым.

Добавим, что Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Великобританией, Сербией, Латвией, Турцией и Бельгией.

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