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Антон Шунин: Для динамовских болельщиков любой матч со «Спартаком» – принципиальное противостояние

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Капитан «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком-2» в рамках первенства ФНЛ.

- В воскресенье, уверен, нас ждет более напряженный матч. «Спартак-2» весьма уверенно выступает в нынешнем сезоне, неслучайно идет на четвертом месте, специалисты отмечают игру команды.

В первом круге мы убедились, что молодые спартаковцы неплохо сыгрались, хорошо взаимодействуют, победа не далась нам легко. В ближайшем туре наверняка тоже будет интересная встреча.

Знаю, что для динамовских болельщиков любой матч со «Спартаком» - принципиальное противостояние. Они в этом сезоне здорово поддерживают нас не только на домашнем стадионе, но и на всех выездных матчах. Надеюсь, и на «Открытие Арене» мы будем чувствовать себя как дома.

Хотел бы призвать всех поклонников «Динамо» приехать в воскресенье на стадион, помочь нам одержать важную победу. При заполненных трибунах играть гораздо приятнее. Нам нужна ваша поддержка!, - цитирует Шунина официальный сайт «Динамо».

Напомним, что матч состоится 19 марта в 16:00 мск. После 26 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ с 58 очками. «Спартак-2» располагается на четвертом место с 40 очками. 

Матч

Спартак-2 - Динамо

Место и дата

19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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