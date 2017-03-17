Александр Медведев: Думаю, «Локомотив» доведет серию против ЦСКА до победы

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о серии ЦСКА - «Локомотив».

- Со мной многие не соглашались, но я предсказывал, что «Локомотив» выиграет не только вчерашний матч, но и всю серию. «Локомотив» играет интереснее, разнообразнее. Молодежь почувствовала вкус к игре, легионеры здорово играют. Думаю, «Локомотив» доведет серию до победы, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии 3-2 в пользу ярославского клуба, который в последнем матче обыграл армейцев в Москве со счетом 2:1.

Следующая встреча пройдет 18 марта в Ярославле и начнется в 17:00. В полуфинале Кубка Гагарина победитель пары сыграет против СКА.