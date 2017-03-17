Виталий Носов: Мозгов получает мало игрового времени в НБА, что сказывается в сборной России

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов высказался об игре центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова в нынешнем сезоне.

1 июля 2016 года Мозгов подписал с «Лейкерс» четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 7,4 очка и делая 4,9 подбора.

При этом после перерыва на Матч всех звезд 30-летний российский центровой принял участие лишь в одном матче. А на этой неделе «Лейкерс» приняли решение убрать игрока из ротации до конца сезона, чтобы предоставить шанс молодым центровым.

«Роль Мозгова в сборной России сложно переоценить. Он ключевой игрок команды, один из лучших центровых Европы. То, что Тимофей не будет играть за «Лейкерс» в регулярном сезоне, не очень хорошо. Последние два сезона он получает мало игрового времени в НБА, что сказывается на его действиях на площадке.

В квалификации Евробаскета-2017 Мозгов действовал не так уверенно, как раньше. С другой стороны, я надеюсь, что он наберет кондиции через товарищеские игры сборной. Но повторюсь – радости от того, что наш лучший игрок сидит на скамейке запасных, я не испытываю», – приводят «Известия» слова Носова.

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Великобританией, Сербией, Латвией, Турцией и Бельгией.