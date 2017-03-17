Яго Аспас: Гол Мальо подарил «Сельте» крылья, а затем мы смогли добить «Краснодар»

Форвард «Сельты» Яго Аспас поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» (2:0).

- После первого матча я понимал, что ответная встреча будет очень сложной, потому что в Краснодаре собралось много местных болельщиков. Мы провели хорошую игру и знали, что нужно делать. Гол Мальо подарил нам крылья, а затем мы смогли добить «Краснодар», - приводит слова Аспаса Bein Sports.

Напомним, «Краснодар» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступил на домашней арене испанской «Сельте» со счетом 0:2. В составе победителей отличились защитник Уго Мальо и нападающий Яго Аспас. Отметим, что в конце второго тайма с поля был удален хавбек «быков» Шарль Каборе.

Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.