Яго Аспас: Гол Мальо подарил «Сельте» крылья, а затем мы смогли добить «Краснодар»
Форвард «Сельты» Яго Аспас поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» (2:0).
- После первого матча я понимал, что ответная встреча будет очень сложной, потому что в Краснодаре собралось много местных болельщиков. Мы провели хорошую игру и знали, что нужно делать. Гол Мальо подарил нам крылья, а затем мы смогли добить «Краснодар», - приводит слова Аспаса Bein Sports.
Напомним, «Краснодар» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступил на домашней арене испанской «Сельте» со счетом 0:2. В составе победителей отличились защитник Уго Мальо и нападающий Яго Аспас. Отметим, что в конце второго тайма с поля был удален хавбек «быков» Шарль Каборе.
Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.
Матч
Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы
Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон
Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)
Предупреждения:
Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53
Удаления:
Каборе, 87 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция