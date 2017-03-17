Ушел из жизни почетный президент БК «Лига Ставок» Олег Журавский
16 марта в возрасте 48 лет скоропостижно скончался Олег Журавский, глава Первой СРО и Почетный Президент БК «Лига Ставок».
«Ушел из жизни выдающийся и очень яркий человек. Человек, который своими руками построил букмекерский бизнес в России. Можно сказать, что Олег Журавский писал историю букмекерства в нашей стране. До вчерашнего дня он активно участвовал в разработке всех маркетинговых инициатив компании, внедрял высочайшие стандарты качества в бизнес-процессы и был идейным вдохновителем проектов, не имеющих аналогов во всем мире. Он не только стал лидером и идеологом букмекерского рынка, возглавив Первую саморегулируемую организацию букмекеров России, он был генератором новаторских идей, тем мощным двигателем, который превращал все самые смелые планы в реальность. Он первым делал то, что не решались делать остальные участники рынка и никогда не боялся идти вперед.
Он помогал людям. Мало кто знает, что он активно занимался благотворительностью и адресной помощью, учреждал гранты талантливым спортсменам, потому что так понимал свою ответственность за спортивное будущее России. Он ушел из жизни в расцвете лет, но оставил после себя огромное наследие: пять детей, пять внуков и успешную компанию, которая обязательно продолжит свое развитие и будет процветать в память об ее основателе», – говорится в заявлении на официальном сайте БК «Лига Ставок».
При Журавском БК «Лига Ставок» вышла в лидеры рейтинга букмекеров, зарегистрированных в России.
«Советский спорт» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Журавского.