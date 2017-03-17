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Алексей Сорокин: Матч СКА на стадионе в Петербурге? Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.

- Впервые слышу об этом, тема не обсуждалась с оргкомитетом. Более того, были мнения от руководства города, что поле до чемпионата мира больше выкатываться не будет. Такие мнения звучали. Не знаю, может быть, можно провести этот матч, не выкатывая поле… Но это лучше спросить у «Зенита», они более информированы. «Зенит» - будущая эксплуатирующая организация стадиона, по этому поводу решение уже принято, поэтому они – основной носитель информации. Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будет, - приводит слова Сорокина «Р-Спорт».

Напомним, 16 марта член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что петербургский клуб в 2017 году проведет матч на стадионе в Петербурге.

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