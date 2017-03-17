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Александр Ерохин: Могли пройти «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

По сумме двух матчей донской клуб проиграл 1:2.

- Не важно, «Манчестер» нам противостоял или другой клуб, это турнир на выбывание, в котором мы хотели пройти дальше. Поэтому, конечно же, мы расстроились. 

Мы уже играли с ними в «Ростове» и понимали, что все возможно. Да, в составе «Манчестера» есть такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, но мы старались играть в свой футбол. Нам пришлось много обороняться, но мы терпели и ждали своих шансов, которые стали появляться во втором тайме. Но реализовать их не сумели, - цитирует Ерохина ТАСС. 

Напомним, что матч в Ростове завершился вничью - 1:1, гостевую встречу россияне проиграли  - 0:1. «Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

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