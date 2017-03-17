Рой Кин: Моуринью говорит об усталости? «МЮ» мог выиграть у «Ростова» резервным составом
Экс-игрок «Манчестер
Юнайтед» Рой Кин раскритиковал Жозе Моуринью, который после ответного матча 1/16
финала Лиги Европы против «Ростова» сетовал на усталость и травмы игроков.
- Я никогда не слышал столько бреда. О чем он говорит? Моуринью – тренер «Манчестер Юнайтед» – одного из самых больших клубов на планете. Возможно, этот клуб слишком велик для него. Моуриньюимеет целый отряд игроков, а продолжает стонать об усталости. «МЮ» мог бы выиграть у «Ростова» резервным составом, - приводит слова Кина The Telegraph.
Напомним, «Ростов» уступил «Манчестеру» в гостях со счетом 0:1, единственный мяч в составе манкунианцев забил Хуан Мата. Игра в Ростове завершилась вничью - 1:1.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция