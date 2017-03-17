Рой Кин: Моуринью говорит об усталости? «МЮ» мог выиграть у «Ростова» резервным составом

Лучано Спаллетти: Если сложить первый тайм с «Лионом» во Франции и весь ответный матч, мы заслужили пройти в четвертьфинал

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).