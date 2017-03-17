Елена Веснина: Заключительный гейм с Уильямс провела так, будто это мой последний гейм в жизни

15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала о том, что чувствует после победы над Винус Уильямс из США (6:2, 4:6, 6:3) и выхода в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Я в полуфинале турнира BNP в Индиан-Уэллсе, одного из крупнейших турниров! Мне кажется, у меня отличная серия. Я получаю удовольствие от того, что делаю на корте, и очень рада своим победам здесь.

Эта победа над Винус очень многое значит для меня. Играть с ней никогда не бывает легко. Она великий чемпион и всегда борется до конца. Я очень рада, что вырвала эту победу.

Я играла с ней, мне кажется, раза четыре. Я примерно представляю, как она играет, бьет по мячу и подает. Но в этот раз все было совершенно по-другому. Она выглядела уставшей и была медлительной на корте. Но затем вдруг она начала двигаться, наносить отличные удары и пробивать на вылет из любого положения. В этот момент я потеряла свой ритм, потому что не знала, чего ждать.

Когда она выиграла второй сет, я подумала, что стану очередной жертвой Винус. Но я сказала себе, что не хочу этого, я хочу выиграть, я хочу этот матч.

Я горжусь собой, тем, что совладала с нервами. Я проигрывала 0:40, но даже не подумала об этом. Я играла розыгрыш за розыгрышем, старалась разыграть комбинации и заставить ее двигаться.

В конце третьего сета у меня возникли трудности с первой подачей, поэтому я стала подавать с чуть меньшей силой. Несколько важных очков я получила на невынужденных ошибках, но я все равно придерживалась своей игры. У меня был такой настрой, что я не должна проиграть этот гейм. Я играла так, будто это был последний гейм моей жизни. Возможно, эта тактика и помогла мне выиграть этот заключительный гейм», – приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

Напомним, в полуфинале соперницей Весниной станет Кристина Младенович из Франции, занимающая 26-е место в рейтинге WTA.