Андерсен, Маршанд и Макдэвид признаны звездами дня в НХЛ

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен назван первой звездой четверга в НХЛ. 27-летний датчанин отразил 33 броска по своим воротам в матче с «Тампой-Бэй» (5:0) и в четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд. В матче с «Эдмонтоном» (4:7) 28-летний канадец набрал 3 (1+2) очка и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона с 79 (37+42) очками. Отметим, что в трех матчах выездной серии по Канаде Маршанд набрал 9 (5+4) очков.

Третьей звездой четверг выбран форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В матче с «Бостоном» (7:4) на счету 20-летнего канадца ассистентский хет-трик. Макдэвид продолжает лидировать по числу голевых передач в сезоне (55).