Виталий Мутко: «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но мы можем выступать еще лучше

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления российских клубов в Лиге Европы.

В четверг «Краснодар» и «Ростов» в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы уступили испанской «Сельте» (0:2) и английскому «Манчестер Юнайтед» (0:1) соответственно и последними из российских клубов завершили еврокубковый сезон.

- Очень позитивный результат, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три клуба. «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но в целом могу точно сказать, что мы можем выступать еще лучше. Это нашим клубам точно по силам. Большего можно ожидать от таких клубов, как «Зенит» и ЦСКА. Конечно, многое зависит от жеребьевок. В общем, сезон положительный, но мы можем выступать лучше. Я уверен, что особенно в Лиге Европы наши клубы могут проходить дальше (1/8 финала).

Конечно, для этого нужен опыт. Рад, что «Ростов» и «Краснодар» этот опыт приобрели. Надеюсь, что в следующем сезоне закрепим свой успех. Хотелось бы, что наши шесть клубов всегда играли в еврокубках. Играть с «Манчестером» на их стадионе – это фантастика, это мечта многих парней, которые по-настоящему любят футбол, - цитирует Мутко «Р-Спорт».