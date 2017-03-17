«Тоттенхэм» не намерен отпускать Почеттино в «ПСЖ»

«Тоттенхэм» рассчитывает, что главный тренер Маурисио Почеттино продолжит работать с командой, несмотря на возможное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен».



Позиции нынешнего главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери ослабли после крупного поражения от «Барселоны» (1:6), из-за которого команда завершила выступление в Лиге чемпионов.

По данным Daily Mail, в руководстве французского клуба высоко оценивают работу Почеттино, который играл в «ПСЖ» в 2001-2003 годах. И если Эмери будет отправлен в отставку, 45-летний аргентинец обязательно войдет в число главных претендентов на его место.

При этом на «Уайт Харт Лейн» твердо намерены отстоять Почеттино, как это произошло в прошлом году, когда на тренера претендовал «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году и в прошлом году привел команду к третьему месту в премьер-лиге.