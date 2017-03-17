Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль: После двух голов от «Боруссии» все равно верили, что пройдем в четвертьфинал

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями от прохода в четвертьфинал Лиги Европы.

- Для нас это был большой вечер футбола. Болельщики увидели отличную игру. Два пропущенных гола до перерыва были результатом плохой игры. Особенно оплеухой стал второй гол незадолго до свистка на перерыв. Ошибка Шупо-Мотинга не могла произойти просто так, он это и сам знает. Многие команды после такого потеряли бы веру, но мы все равно верили в проход в четвертьфинал.

Я знаю, что все возможно. Тем более, что мы еще в первой половине имели шансы забить. Сейчас время для празднования, но мы этого делать не будем. В воскресенье нас ждет «Майнц», и это будет новый вызов, - приводит слова Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха со счетом 2:2 и прошел в четвертьфинал за счет большего количества выездных голов. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.