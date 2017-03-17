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Бой Нурмагомедов – Фергюсон может пройти в сентябре

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с американцем Тони Фергюсоном в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре, сообщили ТАСС в организации.

- Хабиб сейчас пройдет медобследование в Германии, после чего станут понятны сроки проведения следующего боя. Сейчас команды продолжают переговоры и предположительная дата - сентябрь, - сказал источник. 

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу.

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