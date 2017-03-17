Кристина Младенович: Для меня не так важно, с кем теперь играть

26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, что позволит 23-летней теннисистке из Франции дебютировать в топ-20 рейтинга WTA на следующей неделе.

«Я провела тут много матчей, и это самая продолжительный период из победных матчей, который был в моей карьере.

Чувствую себя отлично, хотя каждый день я выхожу на корт или тренируюсь в зале. Так что у меня нет какой-то безудержной радости, я просто довольна тем, на какой стадии сейчас нахожусь, и стараюсь использовать свои шансы и возможности.

Каролин – игрок топ-уровня, бывшая первая ракетка мира. Она также в отличной форме, очень хорошо начала сезон и уже одержала много побед.

Сегодня я хорошо себя чувствовала. Когда я проснулась, меня ничего не беспокоило. У меня нет травм, чему я рада. Я хотела побороться, чтобы ни о чем потом не сожалеть.

Теперь я хочу насладиться этой победой и постараюсь восстановиться, потому что два с половиной часа, проведенные на корте, отняли у меня много сил. Я довольна, и для меня не так важно, с кем теперь играть. Уверена, что будет трудный матч, надеюсь, что и интересный тоже», – приводи слова Младенович официальный сайт WTA.

Напомним, в ½ финала Младенович сыграет с Еленой Весниной из России, которая выбила из борьбы американку Винус Уильямс.