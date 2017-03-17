Кристина Младенович: Для меня не так важно, с кем теперь играть
26-я ракетка мира
Кристина Младенович прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании
(3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в четвертьфинале турнира WTA BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе, что позволит 23-летней теннисистке из Франции дебютировать в
топ-20 рейтинга WTA на следующей неделе.
«Я провела тут много матчей, и это самая продолжительный период из победных матчей, который был в моей карьере.
Чувствую себя отлично, хотя каждый день я выхожу на корт или тренируюсь в зале. Так что у меня нет какой-то безудержной радости, я просто довольна тем, на какой стадии сейчас нахожусь, и стараюсь использовать свои шансы и возможности.
Каролин – игрок топ-уровня, бывшая первая ракетка мира. Она также в отличной форме, очень хорошо начала сезон и уже одержала много побед.
Сегодня я хорошо себя чувствовала. Когда я проснулась, меня ничего не беспокоило. У меня нет травм, чему я рада. Я хотела побороться, чтобы ни о чем потом не сожалеть.
Теперь я хочу насладиться этой победой и постараюсь восстановиться, потому что два с половиной часа, проведенные на корте, отняли у меня много сил. Я довольна, и для меня не так важно, с кем теперь играть. Уверена, что будет трудный матч, надеюсь, что и интересный тоже», – приводи слова Младенович официальный сайт WTA.
Напомним, в ½ финала Младенович сыграет с Еленой Весниной из России, которая выбила из борьбы американку Винус Уильямс.
Матч
Возняцки К. (Дания) - Младенович К. (Франция) - 6:3, 6:7, 2:6
Место и дата
16 марта 21:00, , Онлайн-трансляция