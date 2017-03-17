Нурмагомедов сегодня вылетит на медобследование в Германию

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в пятницу вылетит в Германию для прохождения медицинского обследования, сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

- Хабиб сейчас в Москве, вылетает в Германию на обследование, - сказал отец ТАСС.

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу.

Ранее стало известно, что бой Нурмагомедов – Фергюсон может пройти в сентябре.