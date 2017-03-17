«Спартак» продлил контракт со Свенссоном

Голкипер Маркус Свенссон продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение 32-летнего шведа с красно-белыми также рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне Свенссон провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и одержал с командой десять побед, три из них – «на ноль». Он отразил 89,8 процента бросков и в среднем за игру пропускал по 3,02 шайбы.

Напомним, что Свенссон перешел в «Спартак» в мае 2016 года из «Шеллефтео», с которым в 2013 и 2014 годах выигрывал шведскую лигу. А в сезоне 2015/2016 Свенссон был признан голкипером года в SHL.

Добавим, что «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 60 матчах.