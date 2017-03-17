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Федор Щербаченко: Тактика «Сельты» будет позитивным опытом для «Краснодара» и Шалимова

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» (0:2).

- «Сельта» использовала редкую тактику - действовала персонально, игрок против игрока. И «Краснодар», в общем-то, не смог с ней справиться - игроки все время получали мячи в противоборствах, не было розыгрыша, не было какой-то ажурности. Я считаю, что «Краснодар» закономерно не решил задачу прохода в турнире дальше, хотя забить он мог, но, наверное, уже при счете 0:1. Наверное, это будет позитивный опыт для «Краснодара» и Шалимова - давно я не видел такой тактики, когда игрок действует против конкретного игрока. Персональная опека, которую применила «Сельта», больше была распространена в советские времена, - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Футболисты «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступили на домашней арене испанской «Сельте». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу галисийского клуба.

Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.   

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