Хельмут Марко: Квят не мог составить Риккардо такую конкуренцию, какую ему составил Ферстаппен

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему голландец Макс Ферстаппен лучше подходит в партнеры австралийцу Даниэлю Риккардо, чем российский гонщик Даниил Квят.

«Даниил Квят не мог составить Риккардо такую конкуренцию, какую ему составил Ферстаппен. Мы видели, что Даниэль может ехать быстрее, если напарник будет его подгонять.

Дуэль Риккардо и Ферстаппена? Здравое соперничество на трассе – лучшее, что может случиться с командой. Пока что такая конкурентная среда никоим образом не повлияла ни на одного из них. Они по-прежнему друг друга уважают», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.

Напомним, после четвертого этапа прошлого сезона «Ред Булл» перевел в команду Ферстаппена, а Квят вернулся на его место в «Торо Россо».