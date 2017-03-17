Михаил Осинов: «Ростов» был достоин дойти до полуфинала-финала Лиги Европы

Советник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1) подвел итоги выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Ростов», как я считаю, был достоин дойти до полуфинала-финала, а там уже как получилось бы, – приводит «Р-Спорт» слова Осинова. – Просто попался один из самых грозных соперников в Лиге Европы, который открытым текстом говорит, что задача – выиграть турнир.

Ребята выглядели более чем достойно. Возможно, что «Манчестер Юнайтед» даже где-то повезло, что не было трех ключевых игроков у «Ростова», но я бы сказал, что ростовчане не были мальчиками для битья и очень достойно выглядели в этом матче».

Напомним, «Ростов» начал еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, вышел в групповой этап, где занял третье место и продолжил выступление в Лиге Европы.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»