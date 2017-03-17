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Михаил Осинов: «Ростов» был достоин дойти до полуфинала-финала Лиги Европы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Советник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1) подвел итоги выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Ростов», как я считаю, был достоин дойти до полуфинала-финала, а там уже как получилось бы, – приводит «Р-Спорт» слова Осинова. – Просто попался один из самых грозных соперников в Лиге Европы, который открытым текстом говорит, что задача – выиграть турнир.

Ребята выглядели более чем достойно. Возможно, что «Манчестер Юнайтед» даже где-то повезло, что не было трех ключевых игроков у «Ростова», но я бы сказал, что ростовчане не были мальчиками для битья и очень достойно выглядели в этом матче».

Напомним, «Ростов» начал еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, вышел в групповой этап, где занял третье место и продолжил выступление в Лиге Европы.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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