Молодежное первенство. 20-й тур. «Локомотив» примет «Спартак» и другие матчи
Результаты матчей 20-го тура молодежного первенства России.
Матч
Зенит (мол) - Арсенал (мол) - 2:1 (1:0)
Голы
Крапухин 45 (1:0). Лесовой 75 (2:0). Голуб 90 (2:1).
Состав
Зенит (мол): Гойло, Котов (Горулёв, 69), Плотников, Круговой, Пенчиков, Вяткин (Шалимов, 70), Макеев (Першин, 88), Кириллов (Колдунов, 79), Плетнев (Еловских, 75), Крапухин, Лесовой (Казаков, 84)
Арсенал (мол): Березин, Норматов, Рукас, Осипов, Меркотан, Доронин (Максумов, 67), Мингазов (Голуб, 59), Аджоев (Мельников, 83), Ивакин (Лобзин, 59), Буранов, Изотов
Предупреждения:
Крапухин, 45 - Макеев, 17; Доронин, 19
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
28 февраля 14:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Анжи (мол) - Оренбург (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Макаров 45 (0:1 - пен.). Козлов 65 (0:2).
Место и дата
16 марта 13:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Урал (мол) - Рубин (мол) - 1:1 (0:0)1-й тайм
Место и дата
17 марта 11:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Спартак (мол)
Место и дата
17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 марта 07:00, Темп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 марта 13:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Ростов (мол)
Место и дата
18 марта 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 марта 12:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция