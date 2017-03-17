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Молодежное первенство. 20-й тур. «Локомотив» примет «Спартак» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 20-го тура молодежного первенства России.

Матч

Зенит (мол) - Арсенал (мол) - 2:1 (1:0)

Голы

Крапухин 45 (1:0). Лесовой 75 (2:0). Голуб 90 (2:1).

Состав

Зенит (мол): Гойло, Котов (Горулёв, 69), Плотников, Круговой, Пенчиков, Вяткин (Шалимов, 70), Макеев (Першин, 88), Кириллов (Колдунов, 79), Плетнев (Еловских, 75), Крапухин, Лесовой (Казаков, 84)

Арсенал (мол): Березин, Норматов, Рукас, Осипов, Меркотан, Доронин (Максумов, 67), Мингазов (Голуб, 59), Аджоев (Мельников, 83), Ивакин (Лобзин, 59), Буранов, Изотов

Предупреждения:

Крапухин, 45 - Макеев, 17; Доронин, 19

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

28 февраля 14:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Анжи (мол) - Оренбург (мол) - 0:2 (0:1)

Голы

Макаров 45 (0:1 - пен.). Козлов 65 (0:2).

Место и дата

16 марта 13:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Рубин (мол) - 1:1 (0:0)

1-й тайм

Место и дата

17 марта 11:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

17 марта 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

18 марта 07:00, Темп, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Уфа (мол)

Место и дата

18 марта 13:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов (мол) - Ростов (мол)

Место и дата

18 марта 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Терек (мол) - ЦСКА (мол)

Место и дата

19 марта 12:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

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