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Алиев завоевал серебро на юниорском чемпионате мира, Александр Самарин - бронзу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские фигуристы завоевали две медали на юниорском чемпионате мира в Тайбэе в мужском одиночном катании.

Дмитрий Алиев стал серебряным призером мирового первенства. Еще один россиянин - Александр Самарин завершил соревнования с бронзовой медалью.

Ученик Алексея Мишина Александр Петров занял четвертое место. Победу на турнире одержал представитель США Винсент Чжоу. 

Юниорский чемпионат мира

Тайбэй (Китай)

Юноши

1. Винсент Чжоу (США) - 258.11

2. Дмитрий Алиев - 247.31

3. Александр Самарин - 245.53

4. Александр Петров (все Россия) - 243.47

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