Алиев завоевал серебро на юниорском чемпионате мира, Александр Самарин - бронзу
Российские фигуристы завоевали две медали на юниорском чемпионате мира в Тайбэе в мужском одиночном катании.
Дмитрий Алиев стал серебряным призером мирового первенства. Еще один россиянин - Александр Самарин завершил соревнования с бронзовой медалью.
Ученик Алексея Мишина Александр Петров занял четвертое место. Победу на турнире одержал представитель США Винсент Чжоу.
Юниорский чемпионат мира
Тайбэй (Китай)
Юноши
1. Винсент Чжоу (США) - 258.11
2. Дмитрий Алиев - 247.31
3. Александр Самарин - 245.53
4. Александр Петров (все Россия) - 243.47
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