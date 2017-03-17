Александр Бубнов: У «Краснодара» есть шанс побороться за зону Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2).

- Если бы «Краснодар» играл оптимальным составом, были здоровы Смолов, Рамирес и Калешин, в оптимальных кондициях находились Мамаев и Перрейра, то «Сельта» была бы ему по зубам. Но в сложившихся обстоятельствах уже «Сельта» выглядела изначальным фаворитом этой пары, о чем в частности красноречиво свидетельствовали коэффициенты букмекеров.

Тем не менее стоит признать, что «Краснодар» достойно выступил в этом евросезоне. Команда пережила смену тренера, несла огромные кадровые потери на протяжении всего сезона, но вышла из этого с честью, оставалась на плаву, преодолев сложную группу, впервые в истории добравшись до 1/8 финала, стабильно пополняла копилку очков для России. При более благоприятной ситуации эта стадия при аналогичном жребии могла и не стать потолком для краснодарцев. Несмотря на поражение 1:4 по сумме двух встреч, надо признать, что «Краснодар» заслуживает теплых слов по итогам еврокампании, а его перспективы в чемпионате России сегодня выглядят весьма благоприятно. Полагаю, у них есть шанс побороться даже за зону Лиги чемпионов, - цитирует Бубнова Sportbox.

Футболисты «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступили на домашней арене испанской «Сельте». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу галисийского клуба.

Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.