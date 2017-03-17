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Александр Бубнов: «Анжи» в матче с «Оренбургом» будет играть на победу

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Анжи» - «Оренбург».

- Футболисты «Анжи» хорошо прессингуют, вместе с тем Григорян пока не может найти оптимальный вариант взаимодействия в атаке. Хозяева будут играть на победу, но «Оренбург» надежен в обороне, а при случае и сам готов наказать. Прогноз - 0:0, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. После 19 туров «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Оренбург» расположился на 13-й строчке, команды разделяют четыре очка. 

Матч

Анжи - Оренбург

Место и дата

17 марта 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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