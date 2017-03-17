Трибуну «Сочи Автодрома» назвали в честь Петрова

Трибуна Т2 «Сочи Автодрома» теперь будет носить имя первого в истории России пилота Формулы-1 Виталия Петрова.

«Трибуна находится на одном из самых крутых поворотов гоночного трека. Именно отсюда болельщики могут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости около 339 км/ч перед сложнейшим отрезком трассы, едва превышающим отметку в сотню метров.

За несколько секунд пилот испытывает перегрузки свыше 5g, а усилие при нажатии на педаль тормоза составляет 126 килограмм. Второй поворот бросает гонщикам экстремальный вызов, и малейшая ошибка может привести к вылету и потере драгоценных секунд», – говорится в пресс-релизе «Сочи Автодрома».

Напомним, Петров дебютировал в «Формуле-1» в 2010 году в команде «Рено», а в следующем сезоне добился своего лучшего результата в серии, набрав 37 очков в 19 гонках, что позволило ему занять десятое место в личном зачете пилотов.

В нынешнем сезоне «Сочи Автодром» в четвертый раз примет этап чемпионата мира Гран-при России, который пройдет 28-30 апреля.

Напомним, в 2014 году трибуна Т3 была названа в честь действующего пилота «Торо Россо» Даниила Квята.