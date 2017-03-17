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Виталий Петров: Уверен, что трибуна, названная в мою честь, будет всегда заполнена до отказа

Источник:  «Сочи Автодром»Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал решение организаторов Гран-при России назвать трибуну Т2 «Сочи Автодрома» его именем.

«Это действительно большое событие в моей жизни! Уверен, что трибуна, названная в мою честь, будет всегда заполнена до отказа, ведь она находится в одном из самых удачных мест трассы, где в конце прямой болиды разгоняются до 339 км/ч, и все двадцать пилотов атакуют друг друга при входе во второй правый поворот. И также на протяжении всей гонки мы увидим потрясающие обгоны! Еще раз спасибо всем моим болельщикам, а также поклонникам Формулы-1», – приводит слова Петрова пресс-служба «Сочи Автодрома».

Напомним, в нынешнем сезоне «Сочи Автодром» в четвертый раз примет этап чемпионата мира Гран-при России, который пройдет 28-30 апреля.

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