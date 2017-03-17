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Виталий Мутко: Три путевки в Лигу чемпионов поднимут конкуренцию в премьер-лиге

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко высказался об увеличении квоты России в Лиге чемпионов.

В сезоне 2018/2019 Россия получит три путевки в сильнейший клубный турнир Европы. Чемпион и вице-чемпион страны сразу попадут в групповой этап, а команда, занявшая третье место в премьер-лиге, начнет выступление с третьего квалификационного раунда. Это стало возможным благодаря тому, что Россия опередила Португалию в рейтинге коэффициентов УЕФА.

«Это означает, что следующий сезон будет очень интересным. Нам это очень выгодно – значит, это поднимет конкурентоспособность в чемпионате России», – приводит ТАСС слова Мутко.

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