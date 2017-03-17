Виталий Мутко: Три путевки в Лигу чемпионов поднимут конкуренцию в премьер-лиге
Президент РФС Виталий Мутко
высказался об увеличении квоты России в Лиге чемпионов.
В сезоне 2018/2019 Россия получит три путевки в сильнейший клубный
турнир Европы. Чемпион и вице-чемпион страны сразу попадут в групповой этап, а
команда, занявшая третье место в премьер-лиге, начнет выступление с третьего
квалификационного раунда. Это стало возможным благодаря тому, что Россия
опередила Португалию в рейтинге коэффициентов УЕФА.
«Это означает, что следующий сезон будет очень интересным. Нам это очень выгодно – значит, это поднимет конкурентоспособность в чемпионате России», – приводит ТАСС слова Мутко.
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