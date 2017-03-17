Федерация тенниса Франции примет решение о допуске Шараповой до «Ролан Гаррос» за 4 недели до турнира

Не позднее, чем за четыре недели до старта «Ролан Гаррос», Федерация тенниса Франции (FFT) примет решение, допускать ли россиянку Марию Шарапову к участию в турнире.

- Наше решение о допуске Шараповой к участию в «Ролан Гаррос» будет принято не позднее, чем за четыре недели до начала турнира. Наше решение будет основано на наших ценностях и убеждениях, - сообщил представитель федерации Николя Беделен.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Россиянка может сыграть на Открытом чемпионате Франции только в том случае, если получит wild card от организаторов.

Напомним, Шарапова заканчивает отбывать 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Первым турниром для нее станет Porsche Tennis Grand Prix, организаторы которого предоставили бывшей первой ракетке мира wild card. Турнир пройдет в немецком Штутгарте с 24 по 30 апреля.

Также Шарапова получила wild card на турнирах в Мадриде Mutua Madrid Open (6-13 мая) и Риме Internazionali BNL d’Italia (15-21 мая).