Рене Фазель: Не все федерации поддерживают идею Независимой организации допинг-тестирования

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение исполкома МОК о создании Независимой организации допинг-тестирования (ITA) не нашло полной поддержки среди международных федераций.

«Прежде всего, нужно посмотреть на то, как будет работать Независимая организация допинг-тестирования, подождать, ведь это очень тонкий момент. Мне известно, что президент Бах очень ратует за идею этой организации, но я также знаю, что не все федерации это поддерживают», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, в четверг МОК принял декларацию о создании Независимой организации допинг-тестирования. Организация будет разрабатывать для каждой международной федерации план тестирования не только по видам спорта, но и по дисциплинам. При этом правление ITA получит полномочия лишь наблюдателя.