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Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасности

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.

«Я считаю, что в России все прошло великолепно. Да, были проблемы с полем, но клуб был очень приветлив с нами, люди в аэропорту и в отеле также были к нам добры. Это же ощутили и наши болельщики на стадионе, так что я чувствовал себя в безопасности и суперкомфортно», – приводит ТАСС слова Моуринью.

Напомним, первый матч команд, который прошел 9 марта в Ростове-на-Дону, завершился вничью (1:1).

Накануне победу «Манчестер Юнайтед» принес гол Хуана Маты на 70-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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