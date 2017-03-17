Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасности

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.

«Я считаю, что в России все прошло великолепно. Да, были проблемы с полем, но клуб был очень приветлив с нами, люди в аэропорту и в отеле также были к нам добры. Это же ощутили и наши болельщики на стадионе, так что я чувствовал себя в безопасности и суперкомфортно», – приводит ТАСС слова Моуринью.

Напомним, первый матч команд, который прошел 9 марта в Ростове-на-Дону, завершился вничью (1:1).

Накануне победу «Манчестер Юнайтед» принес гол Хуана Маты на 70-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча