Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасности
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом»
(1:0) рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.
«Я считаю, что в России все прошло великолепно. Да, были проблемы с полем, но клуб был очень приветлив с нами, люди в аэропорту и в отеле также были к нам добры. Это же ощутили и наши болельщики на стадионе, так что я чувствовал себя в безопасности и суперкомфортно», – приводит ТАСС слова Моуринью.
Напомним, первый матч команд, который прошел 9 марта в Ростове-на-Дону, завершился вничью (1:1).
Накануне победу «Манчестер Юнайтед» принес гол Хуана Маты на 70-й минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция