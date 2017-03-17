Никита Симонян: Восхищен игрой «Ростова» в еврокубках

Вице-президент РФС Никита Симонян оценил игру «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

- Можно и нужно занести эти еврокубки в актив, особенно – «Ростову». Победа над «Баварией», достойная игра с «Манчестером» – лучшими командами мира. Причем вчера на последней добавленной минуте могли сравнять: закрутил Нобоа, но спас вратарь. Достойно провела команда еврокубковый сезон, я просто восхищен, что тут говорить, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Напомним, «Ростов» начал еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, вышел в групповой этап, где занял третье место и продолжил выступление в Лиге Европы.В 1/8 финала «Ростов» проиграл» «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 по сумме двух матчей.