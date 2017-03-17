Каролина Плишкова: Нельзя позволить Кузнецовой заиграть по-своему, иначе она заставит меня бегать

Третья ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своих ожиданиях перед матчем со Светланой Кузнецовой в ½ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Мы провели два матча, оба раза играли три сета, и это было непросто, – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA. – Мне нужно показать хорошую игру. Буду продолжать придерживаться своего плана и стараться играть агрессивно. Нельзя позволять ей заиграть по-своему, иначе она заставит меня бегать. Возможно, это она и захочет сделать».

Отметим, что счет личных встреч Кузнецовой и Плишковой – 1:1. На турнире в Цинциннати в прошлом сезоне победила теннисистка из Чехии (6:3, 4:6, 6:2), а на Итоговом турнире года в Сингапуре выиграла Кузнецова (3:6, 6:2, 7:6 (8:6)).

Добавим, что во втором полуфинале сыграют Кристина Младенович (Франция) и Елена Веснина (Россия).