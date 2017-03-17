Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 млн евро
Российские клубы заработали за участие в еврокубках 40,5 млн евро.
Больше всего заработал «Ростов» - 16,5 млн евро. ЦСКА за участие в Лиге чемпионов получил 14,2 млн евро.
Что касается «Краснодара» и «Зенита», то обе команды за Лигу Европы заработали по 4,9 млн евро.
В четверг «Краснодар» и «Ростов» в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы уступили испанской «Сельте» (0:2) и английскому «Манчестер Юнайтед» (0:1) соответственно и последними из российских клубов завершили еврокубковый сезон.
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