Валерий Кечинов: Опасаюсь за «Спартак» в игре с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о ближайшей игре «Локомотива» и «Спартака».

- Опасаетесь ближайшей игры с «Локомотивом»?

- Очень. Потому что знаю, как Юрий Палыч настраивает свои команды на «Спартак». И последние матчи против «Локомотива» проходили очень напряжено, непредсказуемо. Плюс у них появился Ари, который очень «любит» «Спартак» - по-моему, постоянно ему забивает. Поэтому опасаюсь, но надеюсь на лучшее.

- Дадите прогноз?

- Как болельщик, хочу, чтобы «Спартак» выиграл. Но все-таки есть тревога. Думаю, будет ничья.

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