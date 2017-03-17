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Харлачев может возглавить «Локомотив-2»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Тренер-селекционер «Локомотива» Евгений Харлачев может возглавить вторую команду железнодорожников, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

- Сейчас единственным кандидатом на пост главного тренера является Харлачев, но он пока не утвержден. В скором времени должно состояться совещание, на котором может быть точно определен наставник второй команды, - сказал источник.

Об идее возрождения «Локомотива-2» стало известно летом прошлого года. Харлачев уже являлся главным тренером «Локомотива-2» с 2009 по 2011 год.

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