Харлачев может возглавить «Локомотив-2»

Тренер-селекционер «Локомотива» Евгений Харлачев может возглавить вторую команду железнодорожников, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

- Сейчас единственным кандидатом на пост главного тренера является Харлачев, но он пока не утвержден. В скором времени должно состояться совещание, на котором может быть точно определен наставник второй команды, - сказал источник.

Об идее возрождения «Локомотива-2» стало известно летом прошлого года. Харлачев уже являлся главным тренером «Локомотива-2» с 2009 по 2011 год.