Валерий Кечинов: Очень нравится, как играет «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - об отрыве «Спартака» в чемпионской гонке.

- Восемь очков отрыва – это много?

- Это прилично. Учитывая то, что и «Зенит», и ЦСКА играют нестабильно – могут оступиться с любым соперником. В прошлом туре, например, «Зенит» неожиданно проиграл в Перми. Поэтому, считаю, что задел хороший. Сейчас все в руках, ногах и головах игроков «Спартака», - говорит Кечинов.

- Вам нравится, как играет «Спартак»?

- Очень даже. Особенно понравилась игра в Краснодаре. С «Анжи» немного не так, но понятное дело, махачкалинцы большим числом футболистов оборонялись, что вызывало некоторые сложности в первом тайме. Но во втором «Спартак» разыгрался, стали появляться моменты, гол забили. В целом, игра у «Спартака» более целостная, нежели у конкурентов.

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