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Хиддинк может стать главным тренером «Мидлсбро»

Источник:  Daily MailКомментарии

«Мидлсбро» рассматривает голландца Гуса Хиддинка в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Daily Mail.

О 70-летнем голландце в клубе вспомнили благодаря Питеру Кеньону. Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сейчас является советником в руководстве «Мидлсбро». Он хорошо знаком с Хиддинком со времен совместной работы в «Челси».

При этом главным претендентом на пост главного тренера «Мидлсбро» остается Найджел Пирсон. 53-летний британец может вернуться в клуб, в котором завершил игровую карьеру (1994-1998).

Напомним, Пирсон работал в «Лестере» в 2011-2015 годах, а его последним местом работы стал «Дерби Каунти». Он тренировал «баранов» с мая по октябрь 2016 года.

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