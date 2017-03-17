«Бавария» – «Реал», «Ювентус» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
В пятницу в Ньоне
прошла жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.
Наибольшее представительство на этой стадии имеет Испания – три клуба («Атлетико», «Барселона», «Реал»). Два клуба осталось у Германии («Бавария», «Боруссия»), по одному – у Англии («Лестер»), Италии («Ювентус») и Франции («Монако»).
Жеребьевку провел лучший в истории бомбардир «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш.
Пары ¼ финала составили:
«Атлетико» (Испания) –
«Лестер» (Англия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Монако» (Франция)
«Бавария» (Германия) –
«Реал» (Испания)
«Ювентус» (Италия) – «Барселона»
(Испания)
Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля.
На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.
А финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.