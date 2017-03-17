Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» – «Реал», «Ювентус» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов.

Наибольшее представительство на этой стадии имеет Испания – три клуба («Атлетико», «Барселона», «Реал»). Два клуба осталось у Германии («Бавария», «Боруссия»), по одному – у Англии («Лестер»), Италии («Ювентус») и Франции («Монако»).

Жеребьевку провел лучший в истории бомбардир «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш. 

Пары ¼ финала составили:

«Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)

«Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля.

На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.

А финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Шальке» и другие пары 1/4 финала Лиги ЕвропыВ пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.Стали известны даты матчей 1/4 финала Лиги чемпионовСтали известны даты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. «МЮ» достался «Андерлехт»!В пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.Ромовый дневник. Как капитан «Лестера» забил гол и угодил в алкоскандалРомовый дневник. Как капитан «Лестера» забил гол и угодил в алкоскандалУэса Моргана ждет суровое наказание, если его признают виновным в незаконной рекламе во время матча Лиги чемпионов.Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» – не лучший жребий, который мог выпасть «Реалу»Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал чемпион Германии «Бавария».Александр Бубнов: Банан для Рохо? Все сделано правильноФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов», в котором главный тренер англичан Жозе Моуринью передал на поле банан для защитника Маркоса Рохо.Хиддинк может стать главным тренером «Мидлсбро»«Мидлсбро» рассматривает голландца Гуса Хиддинка в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Daily Mail.Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 млн евроРоссийские клубы заработали за участие в еврокубках 40,5 млн евро.Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасностиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) рассказал о впечатлениях от поездки в Россию.Виталий Мутко: Три путевки в Лигу чемпионов поднимут конкуренцию в премьер-лигеПрезидент РФС Виталий Мутко высказался об увеличении квоты России в Лиге чемпионов.«Реал», или все-таки «Лестер»? Фавориты и аутсайдеры еврокубков«Реал», или все-таки «Лестер»? Фавориты и аутсайдеры еврокубков«Советский спорт» разбирается в ситуации в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыМихаил Осинов: «Ростов» был достоин дойти до полуфинала-финала Лиги ЕвропыСоветник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1) подвел итоги выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.Зачем Моуринью дал банан Рохо в конце матча с «Ростовом»?Зачем Моуринью дал банан Рохо в конце матча с «Ростовом»?Тот момент, когда до финального свистка больше 20 минут, а ты больше не можешь ждать.«Тоттенхэм» не намерен отпускать Почеттино в «ПСЖ»«Тоттенхэм» рассчитывает, что главный тренер Маурисио Почеттино продолжит работать с командой, несмотря на возможное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен».Моуринью выиграл восьмой подряд домашний матч в еврокубкахГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил свою победную домашнюю серию в еврокубках.Хет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забытьХет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забыть20 миллионов, разгром «Динамо», Кубок УЕФА – «Советский спорт» вспомнил, чем запомнился Анатолий Тимощук российским болельщикам.Следующий еврокубковый сезон Россия начнет, опережая Португалию на 19 очковРоссия завершила выступление в еврокубковом сезоне-2016/17, в котором завоевала шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Португалию.Лига 1. 30-й тур. «Лилль» сыграет с «Марселей», «ПСЖ» - «Лион» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Примера. 28-й тур. «Лас-Пальмас» сыграет с «Вильярреалом», «Атлетик» - «Реал» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Бундеслига. 25-й тур. «Боруссия» (Д) сыграет с «Ингольштадтом», «Боруссия» (М) - «Бавария» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».
Футбол
Валерий Кечинов: Опасаюсь за «Спартак» в игре с «Локомотивом»
Футбол
Российские клубы в еврокубках заработали 40,5 млн евро
Футбол
Жозе Моуринью: В России чувствовал себя в безопасности
Хоккей
Рене Фазель: Не все федерации поддерживают идею Независимой организации допинг-тестирования
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости