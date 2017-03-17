Давид Юрченко: «Спартак» рано короновать

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Спартака».

- Посмотрим, что будет к концу мая, станет ли «Спартак» чемпионом или все-таки красно-белые не смогут достичь этой цели. Пока рано их короновать. Но, набрав в матче с нами очень важные очки, они сделали серьезную заявку на победу в чемпионате, - цитируют Юрченко «Известия».

Напомним, что после 19 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 44 очка. В последнем туре РФПЛ красно-белые обыграли «Анжи» с минимальным счетом 1:0.