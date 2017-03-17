Александр Бубнов: Банан для Рохо? Все сделано правильно
Футбольный эксперт
Александр Бубнов высказался об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер
Юнайтед» – «Ростов», в котором главный тренер англичан Жозе Моуринью передал на
поле банан для защитника Маркоса Рохо.
«Знаю, что бананы во время длительных матчей едят теннисисты, но в футболе я с такими случаями никогда не сталкивался. Бывало, что приходилось в жаркую погоду постоянно пить воду, но есть – никогда.
Ничего плохого в подобном я не вижу, если это
приносит пользу игроку и команде. Видимо, Рохо так набегался, что ему
потребовалась энергетическая подзарядка, так что в целом все сделано
правильно», – приводит Sportbox.ru слова
Бубнова.
Добавим, что после игры Моуринью заявил, что Рохо сам попросил банан из-за усталости.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция