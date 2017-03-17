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Александр Бубнов: Банан для Рохо? Все сделано правильно

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов», в котором главный тренер англичан Жозе Моуринью передал на поле банан для защитника Маркоса Рохо.

«Знаю, что бананы во время длительных матчей едят теннисисты, но в футболе я с такими случаями никогда не сталкивался. Бывало, что приходилось в жаркую погоду постоянно пить воду, но есть – никогда.

Ничего плохого в подобном я не вижу, если это приносит пользу игроку и команде. Видимо, Рохо так набегался, что ему потребовалась энергетическая подзарядка, так что в целом все сделано правильно», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Добавим, что после игры Моуринью заявил, что Рохо сам попросил банан из-за усталости.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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