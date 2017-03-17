Александр Бубнов: Банан для Рохо? Все сделано правильно

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов», в котором главный тренер англичан Жозе Моуринью передал на поле банан для защитника Маркоса Рохо.

«Знаю, что бананы во время длительных матчей едят теннисисты, но в футболе я с такими случаями никогда не сталкивался. Бывало, что приходилось в жаркую погоду постоянно пить воду, но есть – никогда.

Ничего плохого в подобном я не вижу, если это приносит пользу игроку и команде. Видимо, Рохо так набегался, что ему потребовалась энергетическая подзарядка, так что в целом все сделано правильно», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Добавим, что после игры Моуринью заявил, что Рохо сам попросил банан из-за усталости.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча