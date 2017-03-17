Артем «fng» Баршак: Для команд из СНГ играть с Virtus.pro — это как для средних футболистов играть с Барселоной

Игрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в колонке портала cybersport.ru подвел итоги СНГ-квалификации к The Kiev Major, а также прокомментировал высказывания Ильи «Lil» Ильюка.



«Оцениваю итог нашего выступления на квалификации как удовлетворительный. Мы рассчитывали на то, что выйдем в плей-офф, так и произошло. Но в решающей стадии мы сыграли в несколько раз хуже, чем в группе.



У нас было два буткемпа. Первый — в начале прошлого месяца, длился около 10 дней. Мы готовились, но у нас было множество проблем, которые не позволяли нам хорошо играть. Нам не хватало скилла, понимания игры. Когда мы буткемпились во второй раз, всё изменилось в лучшую сторону, пошла игра, и мы нашли своих героев. Но при этом всё равно часто проигрывали по своей вине, потому что где-то допускали идиотские ошибки — не туда полетели, делали не то, что нужно было делать, и так далее. Когда подошли к квалификациям, то отсеяли все худшие стратегии, пикали только то, что считали лучшим, пытались играть в агрессивную «Доту», а не в полупассивную.



Разделение СНГ и Европы для нашего региона выгодно. Но то, что Virtus.pro G2A не получила прямой инвайт, сыграло злую шутку с остальными командами. VP.G2A просто забрала слот от СНГ. Сейчас эта команда играет на уровне топ-8 мира, но при этом она вполне может пробиться и в топ-4, и даже выиграть «мейджор». Но для команд из СНГ играть с VP.G2A — это как для средних футболистов играть с «Барселоной». Люди должны по итогам этих игр получать опыт, смотреть, как хорошая команда выполняет множество действий одновременно и как она мыслит. Это помогает понять, чего им не хватает, чтобы достичь уровня VP.G2A.



Высказывания Lil меня не задевают, ведь он говорит правду. Еще до квалификаций было ясно, что VP.G2A у всех выиграют — ну если о собственную ногу не споткнутся. Думал, что их победы могут быть настолько легкими, что будут очевидны и дисбаланс на квалификации, и то, что не дать им инвайт было ошибкой. Если кто-то может оспорить слова игроков VP.G2A, то пусть оспорит. Я не могу это сделать, ведь они действительно сильнее всех, они имеют полное право говорить, что им было просто».



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