Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард1 : 0Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: До Кубка Конфедераций как минимум хоккейных матчей на стадионе в Петербурге не будет

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.

- Прежде всего это футбольный стадион, он должен принять Кубок конфедераций и чемпионат мира. А дальше там можно делать все, что угодно. «Зенит» будет владельцем этой арены и он будет вправе проводить там все, что угодно.

Алексей Сорокин: Матч СКА на стадионе в Петербурге? Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будет

Пока рано что-то подобное обсуждать, стадион не передан, до конца не запущен в футбольную эксплуатацию. Он строится к чемпионату мира, а остальные вопросы вторичны. Никаких матчей как минимум до Кубка конфедераций не будет, это даже не обсуждается, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, 16 марта член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что петербургский клуб в 2017 году проведет матч на стадионе в Петербурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хиетанен продлил контракт с «Динамо» на два годаЗащитник «Динамо» Юусо Хиетанен продолжит играть за бело-голубых.Андрей Сафронов: Высокомерие Знарка не делает ему честиГенеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал конфликт, который произошел между главным тренером СКА Олегом Знарком и тренером бело-голубых Андреем Скопинцевым после заключительного матча серии команд в полуфинале плей-офф Западной конференции КХЛ.Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Пушка страшная, почти рукопашная. Почему мы не забудем серию СКА – «Динамо»Армейцы в третий раз подряд обыграли бело-голубых в плей-офф. И это даже не главная причина запомнить дуэль СКА с «Динамо» в Кубке Гагарина.Виталий Мутко: Три путевки в Лигу чемпионов поднимут конкуренцию в премьер-лигеПрезидент РФС Виталий Мутко высказался об увеличении квоты России в Лиге чемпионов.Виталий Мутко: «Ростов» и «Краснодар» достойно представляли нашу страну, но мы можем выступать еще лучшеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления российских клубов в Лиге Европы.Алексей Сорокин: Матч СКА на стадионе в Петербурге? Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будетГенеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.«Так нельзя себя вести». Ссора Знарка и более важные итоги выхода СКА (видео)«Так нельзя себя вести». Ссора Знарка и более важные итоги выхода СКА (видео)Тренер «Динамо» Андрей Скопинцев поссорился с Олегом Знарком, а Илья Ковальчук объявил, что его клюшка – не волшебная.Микко Коскинен: Соперник СКА в полуфинале Кубка Гагарина? Меня это не волнуетГолкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Юусо Хиетанен: Хочу остаться в «Динамо», но посмотрим, что будетЗащитник «Динамо» Юусо Хиетанен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Андрей Скопинцев: Конфликт со Знарком? Это наши с ним личные отношенияТренер «Динамо» Андрей Скопинцев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Войнов поехал на обследование в ГерманиюЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о состоянии хоккеистов петербургского клуба Павла Дацюка и Вячеслава Войнова.Андрей Миронов: Ну какой СКА – роковой соперник для «Динамо»? Не боги же против нас играютЗащитник «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Александр Медведев: Это большой грех – говорить о судействе в плей-офф. Это только навлекает гнев хоккейных боговЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекордЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о присутствии на играх армейцев Председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также о возможном проведении матча петербургского клуба на «Стадионе Санкт-Петербург».Иван Скобрев: Мое будущее в «Динамо»? У меня контракт до конца апреля. А потом будем вести переговорыПризер Олимпийских Игр по конькобежному спорту, тренер «Динамо» по физподготовке Иван Скобрев поделился мнением о своем будущем в московском клубе.Владимир Воробьев: В серии против СКА было тяжело, у «Динамо» есть проблемыИсполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Владимир Воробьев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.Олег Знарок: Дацюк и Войнов пока не готовыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Динар Хафизуллин: СКА не хотел возвращаться в МосквуЗащитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.Илья Ковальчук: У меня далеко не волшебная клюшка. Последние семь матчей много бросал, но не забивалНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.СКА вырубил Еременко, добил «Динамо» голом фехтовальщика и вышел в финал (видео)СКА вырубил Еременко, добил «Динамо» голом фехтовальщика и вышел в финал (видео)СКА чуть не пробил дыру в Александре Еременко, но в итоге справился с ним без увечий и уложил победу над «Динамо» в пять матчей.
Скелетон
Третьяков занял третье место в общем зачете Кубка мира-2016/17
Футбол
Павел Недвед: «Ювентус» стал сильнее после финала Лиги чемпионов 2015 года
Футбол
Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другом
Футбол
«Молодежка» «Спартака» обыграла «Локомотив»
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове