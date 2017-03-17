Виталий Мутко: До Кубка Конфедераций как минимум хоккейных матчей на стадионе в Петербурге не будет

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о возможном проведении матча СКА на стадионе в Петербурге.

- Прежде всего это футбольный стадион, он должен принять Кубок конфедераций и чемпионат мира. А дальше там можно делать все, что угодно. «Зенит» будет владельцем этой арены и он будет вправе проводить там все, что угодно.

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Пока рано что-то подобное обсуждать, стадион не передан, до конца не запущен в футбольную эксплуатацию. Он строится к чемпионату мира, а остальные вопросы вторичны. Никаких матчей как минимум до Кубка конфедераций не будет, это даже не обсуждается, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, 16 марта член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что петербургский клуб в 2017 году проведет матч на стадионе в Петербурге.

