Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» – не лучший жребий, который мог выпасть «Реалу»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал чемпион Германии «Бавария».

«Бавария» – один из самых сложных соперников, который мог нам выпасть, – приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА. – Хотя я уверен, они могут сказать то же самое о нас.

Обе команды очень хорошо знают друг друга. Их тренирует Карло Анчелотти, и он отлично знаком с «Реалом». В их составе игроки только топ-уровня, и они обладают значительным опытом. Мы бы хотели сыграть с «Баварией» в следующих раундах, но таков жребий.

Второй матч дома дает небольшое преимущество, но нам нужно хорошо сыграть в Германии. Мы знаем, что 20 хороших минут в Германии могут все решить. Это не лучший жребий, который мог нам выпасть, но в нашем составе отличные игроки с богатым опытом. Будет здорово поучаствовать в этом противостоянии».

Напомним, первый матч пройдет 11 или 12 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене, ответный – 18 или 19 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.